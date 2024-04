Com percursos para todos os piques e públicos, o segundo dia da competição contou com 3km (caminhada), 5km, 10km, 21km, 42km e agora também com o Desafio BSB 64 Anos e Desafio JK - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O domingo (21/4) de aniversário de 64 anos da capital começou com festa e cheio de atrações para todos os públicos e gostos. As corridas também integram o calendário oficial de festividades e a tradicional Maratona Brasília 2024 foi realizada durante a manhã com premiações em dinheiro para os três primeiros lugares de cada categoria. Ao todo, mais de cinco mil atletas participaram dos dois dias de eventos.

Com percursos para todos os piques e públicos, o segundo dia da competição contou com 3km (caminhada), 5km, 10km, 21km, 42km e agora também com o Desafio BSB 64 Anos e Desafio JK. Os trajetos foram pensados para que os corredores pudessem apreciar os pontos turísticos da nossa capital.

Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense, comemora o sucesso do evento. “Quando vi aquele mar de camisas verdes correndo pelo Eixo Monumental, foi uma emoção muito grande.” O presidente do jornal ressalta a alegria de comemorar o aniversário do Correio e da TV Brasília no mesmo dia dos 64 anos da capital federal. “O legal é que fazíamos essa corrida há 20 anos atrás. Esse ano foi uma surpresa muito agradável, com quase 5 mil pessoas. Isso é importante porque o aniversário do Correio e da TV Brasília é no mesmo dia do aniversário de Brasília. Então é motivo de festa, não só por Brasília, mas também pelo Correio e pela TV Brasília.

Frederico Candian, presidente da Neoenergia Brasília, destaca a parceria entre a companhia elétrica e o Correio. "Desde que chegamos no Distrito Federal, vestimos diversas ações com a sociedade, e essa é mais uma ação. Uma ação que incentiva a qualidade de vida, incentiva o esporte, um incentivo para que a população possa correr para melhorar a saúde e a qualidade de vida".































Os vencedores

O grande campeão da Maratona Brasília é Luís Felipe Leite Barboza, de 36 anos, que completou os 42km em 2h32:03 e ganhou a prova pelo segundo ano seguido. O corredor formado em um projeto social de Ceilândia travou uma disputa acirrada com o queniano Timo Kimutai, que veio para a capital federal para disputar a prova. Na parte final da corrida, o brasileiro abriu vantagem e cruzou a linha de chegada com cinco minutos de vantagem relação ao queniano. Timo Kimutai contou que sentiu a perna direita durante o trajeto, mas que já estava se sentindo bem e feliz pelo resultado. Manoel Alves da Silva, 55, completou o pódio masculino da prova mais longa.

Já entre as mulheres dos 42km, Juliana Pereira da Silva sagrou-se campeã com o tempo de 3h18:03. Corredora profissional, essa foi a primeira maratona que Juliana venceu. Helen cristina foi a vice-campeã da maratona neste domingo, mas no dia anterior foi a quarta colocada na prova de 21km. Em terceiro lugar chegou Denise Cristiane da silva Fonseca, 40. Ao cruzar o pórtico, a atleta ajoelhou no chão, emocionada.



Maratona Brasília

Maratona Brasília 2024 é uma realização da Social Prevencionista em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal, com apoio institucional do Correio Braziliense, Rádio Clube FM e TV Brasília. A organização das corridas é da organização Bruno Atleta, eventos e viagens.

Um presente de aniversário para os brasilienses, o domingo de aniversário da capital começou com a festa cheia de atrações para os participantes e seus familiares. As corridas também integram o calendário oficial de festividades do aniversário de 64 anos de Brasília e têm premiações em dinheiro para os três primeiros lugares de cada categoria.

Além da corrida ou caminhada, a manhã também contou com diversas programações para os que começavam e terminavam o circuito. Às 5h30 foram realizados os alongamentos para os que começaram a corrida às 6h com o objetivo de cumprir os desafios de 21km e 42km. Em seguida, foi a vez dos que correram às 7h. Aproximadamente às 8h começou uma aula de ritmos e, às 8h30, tiveram início às premiações.