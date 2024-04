Adolescente de 17 anos é morto ao ficar com namorada de assassino

Um adolescente de 17 anos morreu ao ser esfaqueado na madrugada deste domingo (21/4), na QN 8 do Riacho Fundo. Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima estaria em um relacionamento com a namorada do autor do crime.



O homicídio ocorreu por volta de 1h. Testemunhas relataram à polícia que, antes de esfaquear e matar o adolescente, o autor entrou em luta corporal com o menor e, depois, o esfaqueou.

Até a última atualização dessa reportagem ninguém havia sido preso. O caso será investigado pela Polícia Civil do DF.