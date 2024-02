Garçom é morto por colega de trabalho após pedir menos água em suco no DF

Um garçom de 31 anos matou a facadas um colega de trabalho após discussão sobre a quantidade de água em um copo de suco, no Riacho Fundo II. O crime foi filmado pelas câmeras de segurança, que ajudaram a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 29ª DP, a prender o suspeito. Segundo as investigações, o crime ocorreu na noite de 27 de janeiro de 2024.

A vítima foi identificada como Robson da Silva, de 37 anos. De acordo com as investigações, Robson chamou a atenção do garçom que tinha colocado muita água no suco de um cliente e os dois logo começam a discussão.



No fim do expediente, Robson foi embora a pé, e o outro garçom saiu de motocicleta, encontrando o colega em um local próximo, e o esfaqueou com 24 golpes de canivete.



Em entrevista ao repórter Ailton Pinheiro, do DF Alerta, programa da TV Brasília, o delegado Pedro Sardá afirmou que a vítima teve regiões vitais atingidas e acabou morrendo no local.