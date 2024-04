Aniversário de Brasília

Choro Livre e Teresa Lopes animam a Maratona Brasília com clássicos do samba Por volta das 10h30, o grupo recebeu a cantora Teresa Lopes. A artista abriu a apresentação com um clássico do samba nacional — 'Alguém me avisou', de Dona Ivone Lara — e elogiou o evento: "Parabéns ao Correio pela organização, é uma boa iniciativa"