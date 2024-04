Mobilidade ciclística na UnB: pesquisa termina hoje, veja como participar

Nesta segunda-feira (22/4), acaba o prazo para participar do estudo sobre mobilidade ciclística no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB), na Asa Norte. A pesquisa, liderada pelo Grupo de Pesquisa em Comportamento em Transportes e Novas Tecnologias do Programa de Pós-Graduação em Transportes (GCTNT/PPGT/FT), começou na última quarta-feira (17/4), e visa coletar informações para embasar o Plano Diretor do campus, que está em tramitação na UnB.

Os estudantes podem preencher o questionário online em aproximadamente 15 minutos. Nele, serão abordadas questões relacionadas ao ambiente compartilhado entre pedestres e ciclistas, bem como a percepção dos riscos envolvidos no deslocamento. A pesquisa, intitulada Bike-Barometer 2023, é uma iniciativa da Universidade de Valência (Espanha), que realiza estudos internacionais sobre mobilidade urbana e prevenção de acidentes com ciclistas. O projeto está sendo aplicado em 51 países.

O coordenador do GCTNT, professor Pastor Willy Gonzales, explica que o grupo de pesquisa foi encarregado de levantar informações sobre infraestrutura, transporte e mobilidade. “Estamos diante de uma situação complicada, porque precisamos de mecanismos que ajudem a compreender a realidade do deslocamento das bicicletas do ponto de vista do uso particular e privado”, explicou. Gonzales destaca que o campus Darcy Ribeiro equivale ao tamanho de 11 a 12 municípios brasileiros. “Significa que, se pensarmos em municípios, temos que ter um plano de mobilidade ativo que contemple pedestres, ciclistas e outros tipos de deslocamentos que não consomem combustível”, observou.

“A expectativa é conseguir, por meio dos países participantes, abordar um perfil transcultural do ciclista. E, junto ao professor Willy Gonzales, entendo que o projeto amplia a percepção sobre as atividades dos ciclistas e inclui o plano de mobilidade que está sendo desenvolvido pela UnB”, ressalta a coordenadora do Bike Barometer no Brasil, Zuleide Feitosa, docente e pesquisadora do PPGT.

Zuleide afirma que os dados obtidos com o formulário são relevantes não apenas para garantir a segurança, como também preservar vidas no trânsito. “Não me conformo com a morte gratuita de pessoas. O deslocamento de bicicleta é uma necessidade para uma porção da população brasileira, inclusive brasiliense, porque não tem condições de pagar uma passagem. Logo, a bicicleta é uma fonte de subsistência”, destaca.

Segurança no trânsito

O coordenador do GCTNT reforça que os dados coletados na pesquisa vão fornecer subsídios para as políticas institucionais, que servirão de suporte para a implementação do Plano Diretor, e para Brasília também, de um modo mais amplo. “A questão também é segurança e políticas que devem estar incluídas, porque o campus não está isolado, ele é integrado aos bairros de Brasília. O que é visto, contudo, são vias de alta velocidade, como as avenidas da L2, L3 e L4, localizadas na Asa Norte. E consequentemente restringem o deslocamento dos ciclistas”, ponderou.

O GCTNT, em parceria com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), está realizando, desde 1º de abril, um conjunto de trabalhos focados na segurança de trânsito no campus. “Iniciamos com a faixa de pedestre comemorando os 27 anos da sua criação. Foi um primeiro passo, o próximo será o Maio Amarelo, no dia 22 de maio”, destacou Gonzalez. A última ação será em 18 de setembro, na qual a via do RU e seus acessos serão bloqueados para criar um espaço para fomentar ações de segurança no trânsito.