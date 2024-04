Tempo no DF fica aberto, com sol, calor e sem chuva, diz Inmet

Nesta segunda-feira (22/4), o dia começou com gostinho de sombra e água fresca, em vista do céu aberto e do calor. Passar o dia no Parque da Cidade ou se refrescar na Água Mineral, infelizmente, não são opções para os meros (e guerreiros) assalariados. Desculpe se te desanimei, mas a semana está apenas começando, então, forças! Apesar das altas temperaturas, os ventos amenizam a sensação de secura e trazem um leve frescor.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá poucas mudanças ao longo da semana, que permanece sem previsão de chuva e com sol predominante. "Mesmo que possa chover até o fim da abril, há uma perspectiva de que o período de precipitações já se foi. Caso ocorram, elas serão em volumes bem menores e de forma localizada", explicou Olívio Bahia, meteorologista do Inmet. Nas madrugadas, há uma leve sensação de ar mais fresco, que será comum no restante do outono. O frio, tão esperado por alguns, ainda está distante.

Nesta quinta, a máxima pode chegar a 30ºC; a mínima foi de 17°C, no Paranoá. Já a umidade deve variar de 40% a 95%. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi de 17°C e pode atingir máxima de 27ºCº. A umidade também deve variar de 45% a 90%. A dica é não dispensar o protetor solar e a hidratação, além de evitar focos de incêndio. Bom início de semana!