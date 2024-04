Dengue: Confira a rota do fumacê nesta segunda-feira (22/4)

Em continuidade às ações de combate a dengue no Distrito Federal, o veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê, percorre quatro regiões administrativas nesta segunda-feira (22/4).

Lembrando que a Vigilância Ambiental recomenda que as pessoas abram portas e janelas de suas residências quando o veículo passar, para maior eficácia do inseticida. O carro vai passar entre 17h e 19h.

Confira abaixo as RAs atendidas:

Planaltina

Vicente Pires

Taguatinga

Lago Norte

De acordo com informações do Painel de Monitoramento de Arboviroses, do Ministério da Saúde, o DF registra 223.050 casos prováveis de dengue. Na capital federal, os óbitos provocados pela infecção transmitida pelo mosquito Aedes aegypti superam as duas centenas, ao todo, são 276, além de outros 49 em investigação.