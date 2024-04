Praça do Três Poderes será restaurada; edital vai ser assinado hoje

Nesta segunda-feira (22/4), o Ministério da Cultura (MinC), por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), assina o Edital de Licitação para Contratação do Projeto de Restauro da Praça do Três Poderes. Os projetos selecionados no Novo PAC Seleções abarcam todas as regiões do país e estão alinhados com outras políticas públicas, atendendo aos critérios de diversidade e transversalidade.

A Praça dos Três Poderes abriga as sedes do Palácio do Planalto (poder Executivo), do Congresso Nacional (poder Legislativo) e do Supremo Tribunal Federal (poder Judiciário). A Praça e os edifícios que a cercam são obra de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa e ficam no fim da Esplanada, atrás do Congresso Nacional.

Entre as autoridades presentes estarão a ministra da Cultura, Margareth Menezes; o secretário-Executivo do MinC, Márcio Tavares; e o presidente do Iphan, Leandro Grass, que detalharão sobre o projeto de restauro, uma das propostas contempladas pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções.