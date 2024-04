'Bloco de notas': Correio estreia programa nesta segunda-feira (22/4)

O Correio estreia nesta segunda-feira (22/4) o programa Bloco de notas, que será transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira às 17h no canal do Youtube do jornal. Apresentado pelo jornalista Diego Amorim, diretor-executivo da Novabrasil FM em Brasília, o programa trará as principais notícias do dia aos espectadores, além de análises e bastidores de Brasília.

"No fim de tarde, em meio à enxurrada de informações que recebemos a todo instante, faremos juntos as principais anotações do dia no nosso bloco de notas", diz o jornalista. "Será um papo direto e objetivo, com o máximo de leveza possível. É assim que já busco informar no rádio e como acredito ser a forma mais eficiente de comunicação em tempos tão arrevesados".

Amorim é um dos 10 jornalistas mais premiados da história de Brasília, de acordo com ranking elaborado pelo Jornalistas&Cia. Ele recebeu dois prêmios Esso de Informação Econômica, dois prêmios Embratel e um prêmio Líbero Badaró, que o reconheceu como autor da melhor cobertura internacional do ano de 2013, após a série de reportagens escritas como enviado especial do jornal para o Vaticano.

Assista à estreia ao vivo: