22/04/24 - Macacos fazem arrastão no Parque Nacional Água Mineral - (crédito: Reprodução)

No horário de almoço do dia 13 deste mês, por volta de 12h30, os macacos do Parque Nacional Água Mineral de Brasília resolveram matar a fome roubando os alimentos dos visitantes.

A “ação” durou aproximadamente uma hora e o arrastão foi promovido por um grupo de 10 a 12 macacos. Nas imagens, é possível ver animais roubando lancheiras e tirando vasilhas de dentro das bolsas.

Recorrente no parque, o roubo foi flagrado em vídeo pelo publicitário Victor Gabriel Rodrigues de Carvalho, 28 anos, na segunda vez em que ele visitava a reserva ambiental. Acompanhado do namorado e de amigos, ele já tinha ouvido histórias, mas se surpreendeu com a esperteza dos animais.

22/04/24 - Macacos fazem arrastão no Parque Nacional Água Mineral (foto: Reprodução)

“Eu já tinha ouvido de vários de amigos que tinham sido roubados pelos macacos, mas nunca tinha visto. De vez em quando eu fico vendo o vídeo de novo e rindo. Todo mundo precisou mudar de lugar”, conta.

O grupo não roubou nada de Victor, logo no início eles perceberam a aproximação dos animais e seguiram a orientação dos guardas ambientais, fechando bolsas e mochilas e guardando qualquer alimento que estivesse aparente.

22/04/24 - Macacos fazem arrastão no Parque Nacional Água Mineral (foto: Reprodução)

O jovem elogiou a atuação dos servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que mesmo não tendo controle total da situação, orientaram os visitantes e tiveram bastante atenção com todos. “Eles protegem os macacos, afinal é o habitat deles. Eles estão sempre atentos, pois tem pessoas que podem acabar reagindo e jogando coisas nos macacos”.

Os guardas explicaram que os macacos são atraídos pelas comidas e reconhecem pacotes de salgadinho, potes com frutas e pão. “E segundo um dos guardas, adoram Doritos, M&Ms e Coca-Cola”, completa Victor, rindo.