Quem procurou atendimento nas tendas de hidratação para pacientes com dengue no Sol Nascente, Recanto das Emas e Estrutural nesta segunda-feira (22/4) foi surpreendido com a suspensão do serviço. Três das sete tendas da Secretaria de Saúde foram fechadas. A decisão sobre desmobilizar essas unidades foi tomada em reunião realizada entre Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) na última quinta-feira (18/4), mas a população reclama que não foi informada sobre a medida.

Na manhã desta segunda-feira, o Correio encontrou, na tenda da Estrutural, o ajudante de pedreiro Antônio José Cunha, 38 anos, que buscava atendimento para a filha Pollyana Magalhães, 4 anos.“Ela está com sintomas desde quinta-feira e eu estava cuidando em casa, dando soro e água de coco, mas ela necessita de acompanhamento profissional e eu preciso de atestado para entregar na escola, senão ela perde vaga no ônibus escolar”, Antônio contou que teve de faltar o trabalho para buscar atendimento para a menina e, com a filha sentada no varão da bicicleta, não sabia como faria para deslocar-se até o Guará em busca do atendimento.

“Mandaram ir para o Guará e se der positivo a gente tem que voltar para fazer o acompanhamento aqui na Estrutural”, lamentou. Outros pacientes que chegavam para buscar atendimento na administração regional da Estrutural comentaram que não sabiam que a tenda já havia sido fechada.

O Correio verificou que três das sete tendas foram desativadas antes da data prevista. Uma localizada na Estrutural, foi fechada no dia 14 de abril, antes da reunião, e as outras no Sol Nascente e no Recanto das Emas, desmobilizadas no último sábado (20/4). Agora, Os profissionais de saúde que estavam lotados nas tendas estão em atividades assistenciais nas UBS.

O desmonte das estruturas se deu em razão de irregularidades encontradas pelo CRM-DF. Inicialmente, as informações eram de que as tendas seriam desmontadas somente a partir desta segunda-feira, mas o fechamento das estruturas aconteceu antes do informado pela SES-DF.

A equipe de reportagem recebeu a informação de que a tenda da Estrutural foi fechada antes da determinação do CRM, no dia 14 de abril, sem aviso prévio aos funcionários e pacientes.

A SES/DF informou que as diretorias administrativas das regiões de saúde estão realizando a desmontagem com a remoção das tendas, mas não indicou o motivo da desmobilização ter iniciado antes da data divulgada.

Inicialmente, a pasta informou que, de acordo com a classificação de gravidade de pacientes com dengue, dos grupos A a D, os casos A e B, mais simples, devem ser atendidos pela rede de 176 Unidades Básicas de Saúde e pelas tendas de acolhimento que continuam ativas. Já os classificados como C e D, os mais graves, com sinais de agravamento das doenças, devem seguir para os hospitais regionais ou unidades de pronto atendimento.

As tendas localizadas na Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho também serão desativadas. As tendas recentemente contratadas e inauguradas permanecem em funcionamento.