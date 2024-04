Influencer do DF tem moto apreendida após fazer manobras perigosas e filmar

Um influencer do Distrito Federal foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PCDF) após fazer manobras perigosas e filmar a ação, na área central de Brasília. Na tarde desta segunda-feira (22/4), os investigadores da 5ª Delegacia de Polícia (área central) cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de Kaio de Sousa Gonçalves, mais conhecido na internet como “Bob Piloto” (veja o vídeo abaixo).

No perfil do Instagram, que conta com mais de 44 mil seguidores, Bob costumava publicar inúmeros vídeos fazendo manobras arriscadas com a moto. Vários deles foram registrados no Plano Piloto, tais como no Eixo Monumental e entrequadras. A última postagem foi ainda nesta sexta, em que ele aparece em um vídeo subindo na moto.

Em outros vídeos, o influencer chegava a desafiar a polícia. Ele teve a moto apreendida durante a operação e terá de usar tornozeleira eletrônica, conforme determinou a Justiça do DF. O acusado vai responder pelos crimes de empinar motocicletas, dirigir em alta velocidade e adulteração de sinal identificador de veículo.



O Correio entrou em contato com o influencer, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.