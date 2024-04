Vacinação contra a dengue volta a ser limitada para 10 a 14 anos

Crianças de 6 a 9 anos e jovens acima de 14 anos não poderão mais receber a vacina contra a dengue nos postos de saúde do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde (Ses-DF) havia ampliado a faixa etária contemplada pela imunização para o público de 6 a 16 anos, para não perder doses da vacina Qdenga próximas a data de validade.



Em nota, a Ses-DF explica que o estoque de vacinas com vencimento até 30 de abril “foi finalizado na sexta-feira (19)”. Assim, desde o último sábado, a pasta voltou a vacinar a faixa etária de 10 a 14 anos, “que segue sendo o público alvo para a vacinação, conforme orientações do Ministério da Saúde”, esclareceu.

De acordo com informações do Painel de Monitoramento de Arboviroses, do Ministério da Saúde, o DF registra 223.050 casos prováveis de dengue. Na capital federal, os óbitos provocados pela infecção transmitida pelo mosquito Aedes aegypti supera as duas centenas, ao todo, são 276, além de outros 49 em investigação.