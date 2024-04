Homem é preso em flagrante por importunação sexual em ônibus

Na madrugada deste domingo (21/4), um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante por importunar sexualmente uma mulher, dentro de um ônibus, na Asa Norte. Segundo testemunhas, ele tocou as pernas da vítima e teria tentado filmá-la. O coletivo, da linha 116 W3 Norte/L2 Norte, levava os passageiros os shows na Esplanada dos Ministérios.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 7º Batalhão (Gtop 27) registravam uma ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia quando um ônibus parou em frente à DP, e o motorista pediu ajuda, alertando que um homem teria assediado uma mulher no interior do coletivo. Ele foi identificado, detido e autuado por importunação sexual.