Sessão solene na CLDF comemora 40 anos da Ordem DeMolay em Brasília

A Ordem DeMolay completa 40 anos em Brasília. Para celebrar, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) vai promover uma sessão solene, organizada pela deputada Jaqueline Silva (MDB). O evento será em 30 de abril, às 19h, com a presença de autoridades, membros ativos e antigos, além de amigos e apoiadores que, de alguma forma, contribuíram para o crescimento da Ordem DeMolay.

Com a chegada em 1984 no Distrito Federal, por intermédio de maçons que estavam comprometidos por uma juventude melhor para a capital, a Ordem estava apenas começando no Brasil — seu início no país foi em agosto de 1980, no Rio de Janeiro.

A instituição social é voltada para jovens do sexo masculino, entre 12 e 21 anos, que tenham alguma crença religiosa (não necessariamente que façam parte de uma religião específica) e vontade de ajudar a sociedade. Os interessados podem se inscrever no site do Demolay Brasil.

“Nossa Ordem tem por objetivo criar bons cidadãos, que respeitem as leis, que convivam em harmonia com a sociedade, que auxiliem o próximo em suas necessidades básicas e educacionais e que, por meio do exemplo, sirvam como modelo a ser seguido por todos os jovens”, destaca Felipe da Rocha Ferreira, mestre conselheiro distrital, e Isarel Ferreira Costa, grande mestre distrital adjunto.



*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso