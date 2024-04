Fotógrafos do Correio vencem prêmio Regina Santos de Fotografia

Os fotógrafos Ed Alves e Edson Minervino Júnior, da equipe do Correio Braziliense, foram contemplados pelo Prêmio Regina Santos de Fotografia, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Seced-DF).

O prêmio tem como finalidade descobrir novos talentos na fotografia e também destacar a cidade de Brasília para além da política, ao mostrar os diferentes elementos que compõem o ambiente urbano.

O concurso, que homenageia a fotógrafa nascida em Brasília Regina Santos, premiou fotógrafos em três categorias: cidades, pessoas e natureza. Foram destacados 1º e 2º lugar, além de 5 menções honrosas para cada temática.

Ed Alves ficou em 2º lugar na categoria cidade, com a foto Raio e Memorial JK — Dia e Final de Tarde com bastante chuva em Brasília. Minervino Júnior, por sua vez, recebeu o 1º lugar na categoria pessoas com Dia de Chuva.

Para Ed Alves, o reconhecimento do trabalho se mistura com o amor pela capital: "Sou Brasiliense. Amo nossa cidade. Sempre estou a procura de um registro diferente, uma foto nova. Brasília tem um mar que é o céu. Nosso amanhecer e entardecer é deslumbrante. E a foto premiada é meu presente para Brasília e ela pra mim. O idealizador (JK) e a força do céu", brinca.

Raio - Memorial JK: Noite de muita chuva (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

"Me sinto muito agradecido e honrado em poder retratar uma cidade de arquitetura magnífica que proporciona uma bela fotografia a todo instante, e ser agraciado em um prêmio que homenageia uma fotógrafa brasiliense que foi pioneira no fotojornalismo de Brasília", celebra Minervino.

O evento de entrega dos prêmios será no dia 29 de abril no Espaço Oscar Niemeyer, às 19h. Todas as obras premiadas ficarão expostas no local de 22 de abril até 22 de maio, para apreciação do público.