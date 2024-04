Por causa da dengue, Hemocentro tem baixo nível nos estoques em abril

Para manter os estoques em níveis adequados na Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), são necessárias 180 doações por dia. Na primeira quinzena de abril, a média diária de doações foi de 177 coletas, fazendo com que a Fundação operasse 42% abaixo do estoque estratégico e do nível considerado ideal para atender a demanda das redes de saúde pública e privada do Distrito Federal.

Com a epidemia de dengue, a demanda pelas transfusões tem crescido, assim como tem causado a baixa no número das doações. Quem teve a doença não pode doar num prazo de 30 dias e quem contraiu dengue hemorrágica, fica inapto por seis meses.

Atualmente, a demanda imediata é para todos os tipos sanguíneos, mas os grupos O positivo, O negativo e A positivo estão com níveis mais críticos.

As doações podem ser realizadas tanto de manhã quanto à tarde, mas para estimular a população, a Fundação suspendeu a necessidade de agendamento entre 14h e 18h

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar em boa saúde. Pessoas que passaram por cirurgias, exames endoscópicos ou adoeceram recentemente devem consultar o site do Hemocentro para saber se estão aptas a doar sangue.

Em caso de dengue, é preciso aguardar 30 dias após o desaparecimento dos sintomas para doar sangue. Para pacientes com dengue grave, o prazo é de seis meses. Se houve contato sexual com pessoas que tiveram dengue nos últimos 30 dias, é preciso esperar 30 dias após a última relação para doar sangue.

Pessoas que tiveram gripe devem aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas para doar sangue. Já aqueles que tiveram covid-19 devem esperar dez dias após o fim dos sintomas, desde que não tenham sequelas. Se o quadro for assintomático, o prazo é contado a partir da data da coleta do exame.



*Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF 'Bloco de notas': Correio estreia programa nesta segunda-feira (22/4)

'Bloco de notas': Correio estreia programa nesta segunda-feira (22/4) Cidades DF Homem é preso em flagrante por importunação sexual em ônibus

Homem é preso em flagrante por importunação sexual em ônibus Cidades DF Núcleo de Testagem e Aconselhamento reabre na Rodoviária do Plano Piloto

Núcleo de Testagem e Aconselhamento reabre na Rodoviária do Plano Piloto Cidades DF Terceira parcela do IPVA vence a partir desta segunda (22/4)