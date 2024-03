Varejo surpreende com alta de 2,5% em janeiro

Após a forte queda em dezembro, as vendas do comércio varejista cresceram 2,5% em janeiro. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (14/3), foi observado um crescimento de 4,1% ante o mesmo período do ano passado.

Essa é a primeira alta estatisticamente significativa desde setembro do ano passado, quando o crescimento foi de 0,8%. Os dados vieram bem acima do esperado por analistas do consenso LSEG, que previam alta de 0,2% na comparação mensal e de 1,3% na anual.

Cinco das oito atividades investigadas na pesquisa avançaram em janeiro deste ano. Dentre elas, os destaques foram as de tecidos, vestuário e calçados, com alta de 8,5%, e de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que avançou 6,1%. Os dois segmentos exerceram as principais influências sobre o resultado total do comércio.

Outro setor em alta em janeiro foi o de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que apresentou variação de 0,9%. O segmento, que é o de maior peso na pesquisa, está no terceiro mês seguido no campo positivo.

Três atividades do varejo restrito ficaram no campo negativo em janeiro. Destaca-se a atividade de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com queda de 1,1%. Essa é a terceira de maior peso na pesquisa e exerceu a principal influência negativa no mês.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 2,4% na série com ajuste sazonal. Além disso, houve uma variação negativa de 0,2% do setor de material de construção.