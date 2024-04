Homem é acusado de agredir adolescentes em condomínio de Taguatinga

Dois adolescentes foram agredidos por um homem em Taguatinga, segundo relato da mãe de uma das vítimas. De acordo com o boletim de ocorrência registrado por ela na 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), o filho, de 13 anos, chegou em casa, na quinta-feira (18/4) com outro jovem, afirmando que teriam ido a um apartamento no Condomínio Top Life, onde moram, para visitar uma amiga.

Na ocasião, os dois adolescentes teriam decidido fazer uma brincadeira com a amiga, que seria tocar a campainha e sair correndo. No entanto, o pai da amiga foi atrás da dupla. Após encontrá-los, o homem, que, segundo a mãe dos menores, é servidor do Departamento de Trânsito (Detran-DF), agarrou a cabeça dos dois, apertando-as uma contra a outra.

A mãe conta que os meninos conseguiram se soltar do suposto agressor que, depois, deu um tapa na cara de um dos adolescentes e três no rosto do filho dela. Depois da agressão física, o autor teria chamado os dois de “vagabundo”. A mãe tirou fotos que mostram vermelhidão no rosto dos garotos.

Ao Correio, o Detran informou que a corregedoria do órgão vai apurar o ocorrido.