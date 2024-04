Carteira Digital de Trânsito receberá pagamentos de multas

Catão: "Estamos apressados para tudo. E muitas vezes, no trânsito, isso causa um aumento de risco (com acidentes)" . - (crédito: Kayo Magalhaes/CB)

Novas funcionalidades no aplicativo (app) Carteira Digital de Trânsito (CDT) e a campanha Maio Amarelo — que promoverá o respeito e a segurança nas vias públicas — foram assuntos abordados pelo secretário nacional de trânsito do Ministério de Transporte, Adrualdo Catão, com as jornalistas Samanta Sallum e Adriana Bernardes. Eles conversaram nesta terça-feira (23/4), no programa CB.Poder, parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

Catão revelou que, em breve, o app permitirá fazer pagamentos de multas e emitir credenciais de estacionamento em vagas públicas de estacionamento exclusivas para idosos. Sobre essas autorizações, a que pessoas com mais de 60 anos têm direito, contou que os beneficiados não precisarão mais colocar um comprovante no para-brisa — do lado de dentro de seus automóveis — para garantir esse direito.

Explicou que, por uma simples checagem à internet, via computador ou celular, “o agente de trânsito vai consultar a placa e verificar que o veículo tem a credencial, dessa forma, não irá multar o condutor (caso se comprove a permissão)”.

Fora essa novidade, o secretário também recomendou que as pessoas tenham o aplicativo em seus celulares pelas facilidades que oferece. Ele lembrou que a CDT também permite, por exemplo, acesso ao documento com dados do veículo e verificação de eventuais infrações que o condutor tenha cometido.

Sobre o Maio Amarelo, comentou que a edição deste ano tem como foco o respeito à velocidade limite das vias. O objetivo é reduzir o número de acidentes provocados por aqueles desrespeitam essas restrições que visam a segurança de condutores e passageiros. “O tema será — Paz no trânsito começa por você (cidadão). Paz traz a ideia de tranquilidade e calma. Estamos apressados para tudo. E muitas vezes, no trânsito, isso causa um aumento de risco (de acidentes)”, ressaltou.

