Concurso BRB: saiba quando as inscrições serão abertas

YR Yasmin Rajab

Certame oferta, ao todo, 200 vagas, sendo 100 de preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro reserva - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um dos concursos abertos para o Distrito Federal é o do Banco de Brasília (BRB). Aqueles que querem prestar o certame, devem ficar atentos às principais datas. As inscrições serão abertas em 8 de maio e poderão ser feitas até 9 de junho.

Para se inscrever, basta acessar a página do certame no site do Iades, banca organizadora. A taxa custa R$ 94 e deverá ser paga até 11 de junho.

O edital oferta, ao todo, 200 vagas, sendo 100 de preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para analista de tecnologia da informação. Para concorrer, é preciso ter concluído graduação em ensino superior em um dos cursos na área de computação e tecnologias da informação e comunicação, de acordo com a classificação do manual para classificação dos cursos de graduação e sequenciais:



Agrocomputação;



Banco de dados;



Ciência da computação;



Ciência de dados;



Computação e tecnologias da informação e comunicação em biociências e saúde;



Criação digital;



Defesa cibernética;



Engenharia de computação (diretrizes curriculares nacionais de computação);



Engenharia de software;



Gestão da tecnologia da informação;



Inteligência artificial;



Internet das coisas;



Jogos digitais;



Segurança da informação;



Sistemas de informação;



Sistemas embarcados;



Sistemas para internet; e



Redes de computadores.

O salário é de R$ 10.204,91 para uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Também são oferecidos benefícios de plano de saúde, auxílio cesta/alimentação e auxílio refeição/alimentação.

O concurso será composto pelas etapas de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório; avaliação biopsicossocial, para o candidato que se declarar pessoa com deficiência; e procedimento de heteroidentificação, para o candidato que se autodeclara negro.