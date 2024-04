Micro-ônibus com 18 passageiros tomba na BR-020 e deixa nove feridos

Segundo o condutor, chovia muito no momento do ocorrido e, quando tentou frear, o veículo deslizou - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um micro-ônibus que levava 18 passageiros tombou na BR-020, sentido Sobradinho - Planaltina, na altura do condomínio Alto da Boa Vista, por volta das 21h dessa terça-feira (23/4). O veículo pertence à prefeitura de Planaltina de Goiás e regressava da cidade de Goiânia, trazendo pacientes do município que realizavam tratamentos de saúde naquela cidade. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) usou seis viaturas para atender a ocorrência.

No local, as equipes de socorro verificaram que se tratava de um tombamento de micro-ônibus Agrale, de cor branca (Masca GRMicro), conduzido por um motorista, de 45 anos, que perdeu o controle do veículo atravessando o canteiro central e colidindo contra um poste de iluminação pública, que ficou preso à estrutura do micro-ônibus vindo a tombar no desnível da obra de construção da terceira faixa da pista contrária. Segundo o condutor, chovia muito no momento do ocorrido e, quando tentou frear, o veículo deslizou.

Além do motorista, 18 pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Durante a triagem e avaliação dos passageiros, as equipes constataram que nove pessoas tinham a necessidade de transporte ao hospital. Elas foram transportadas pelo CBMDF com apoio de ambulâncias do SAMU. Quatro vítimas foram transportadas para o Hospital de Base (IHBB) e cinco para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

O condutor do veículo foi avaliado e, apesar de apresentar dor na perna, recusou transporte para o hospital. Outros nove passageiros foram avaliados e não precisaram ser transportados para o hospital.

A prefeitura de Planaltina de Goiás providenciou o transporte de seis dos passageiros que não se feriram, outros três retornaram para suas residências por meios próprios.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, orientou o trânsito de veículos e garantiu o isolamento da área necessária para o socorro das vítimas.

Não há informações sobre o que motivou o acidente.

Vítimas

Mulher, identificada pelas iniciais M. E. C. S., de 76 anos, apresentava lesão no olho, transportada para IHBB, consciente, orientada, estável;

Mulher, identificada pelas iniciais A. L. A., 64 anos, apresentava suspeita de TCE, edema na lateral da cabeça e se queixava de dor na coluna e em tórax, transportada para o IHBB, consciente, desorientada e estável;

Mulher, identificada pelas iniciais M. H. F. B., 72 anos, apresentava corte na boca e se queixava de dores nas costas e na região do peito, foi transportada para HRP, consciente, orientada e estável;

Homem identificado pelas iniciais Z. F. B., 67 anos, apresentava um corte no supercílio, se queixando de dores nas costas, transportado para o HRP, consciente, orientado e estável;

Mulher, identificada pelas iniciais E. B. O., 68 anos, se queixava de dores na região do fêmur esquerdo e na mão direita, transportada para o HRP, consciente, orientada e estável;

Mulher, identificada pelas iniciais R. C. A., 48 anos, se queixando de dores na região das costas e na cabeça, transportada HRP, consciente, estável e orientada;

Mulher, identificada pelas iniciais F. P. F. L., 67 anos, se queixava de dores na região da cabeça, transportada para o HRP, consciente, estável e orientada;

Mulher, identificada pelas iniciais S. A. S., 47 anos, se queixava de dores na região da coluna cervical, transportada para o IHBB, consciente, orientada e estável; e

Homem, identificado pelas iniciais E. D. S., 56 anos, apresentava corte na cabeça e na perna direita, transportado para o IHBB, consciente, estável e orientado.