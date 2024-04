Homem é preso em São Sebastião por estupro de vulnerável

Um homem de 36 anos foi preso nessa terça-feira (23/4), em São Sebastião, por estupro de vulnerável, produção e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu em ação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Federal (PF).

A equipe de PMs do BPChoque (PATAMO), em conjunto com a Polícia Federal, recebeu informações de que havia um homem com mandado de prisão em aberto, por estupro de vulnerável, produção e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil. Após a confirmação de que o homem estava em sua residência, realizou-se a abordagem em frente a casa.

A identidade do foragido foi confirmada e os policiais apreenderam o material digital, além de munições de calibres diversos.

O homem e os objetos apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal.