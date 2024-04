Comunicador do Futuro em São Sebastião: inscrições vão até sexta (26/4)

As inscrições para a etapa de São Sebastião do Projeto Comunicador do Futuro se encerram nesta sexta-feira (26/4). Os cursos gratuitos oferecidos são de fotografia, operação de áudio, produção audiovisual e gerenciamento de redes sociais. Os cadastros para a participação podem ser feitos no site do projeto e as primeiras aulas já começam nesta segunda-feira (29/4).

O curso será ministrado em duas salas dentro de uma carreta itinerante, que ficará estacionada na Praça da Administração Regional de São Sebastião. O período de duração do programa no local será de 29 de abril até o 24 de maio.

As inscrições podem ser realizadas no site do Comunicador do Futuro, pelo telefone (61) 998373 9556 ou pessoalmente no local das aulas. Mais informações sobre o tema podem ser obtidas pelos mesmos meios.

O projeto já passou por Ceilândia, Estrutural e Riacho Fundo, para capacitar os jovens interessados e descobrir novos talentos na comunicação.

Confira a programação diária das oficinas:

Sala 1

Fotografia – das 8h às 10h

Audiovisual – das 10h às 12h

Redes sociais – das 14h às 16h

Operador de áudio – das 16h às 18h



Sala 2

Operador de áudio – das 8h às 10h

Redes sociais – das 10h às 12h

Fotografia – das 14h às 16h

Audiovisual – das 16h às 18h.

*Por Henrique Sucena, estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti



*Com informações da Agência Brasília