Bar resgata a memória afetiva de pontos tradicionais de Ceilândia

Nascido e criado na Ceilândia, o empresário Kesley Frota, 34 anos, carrega em sua árvore genealógica uma grande conexão com o lugar. Seus avós chegaram na região quando Brasília ainda estava sendo construída, vieram da Bahia direto para a Vila IAPI.

Logo que chegou, o avô de Kesley resolveu trabalhar com empreendedorismo, montou uma distribuidora de bebidas quando ainda nem existia a Caixa D'água. A vontade de ter o próprio negócio avançou nas gerações seguintes. Kesley estudou a vida inteira em escolas públicas da região e sonhava em montar um negócio significativo na Ceilândia.

Apesar da vontade, o sonho foi deixado de lado, pelo menos por um tempo. Ele terminou os estudos e, por mais que participasse de vários projetos na cidade, foi trabalhar em outras áreas. Em 2021, decidiu que era hora de finalmente se realizar, teve a ideia de montar uma franquia do Porks Bar, rede de bar famosa espalhada por todo o país. Convidou Célio da Silva, um superamigo também ceilandense, para concretizar a ideia, o projeto foi abraçado imediatamente e, em março de 2023, a inauguração aconteceu.

O empresário contou que a população recebeu o comércio de braços abertos. Nas paredes do bar, há símbolos de identificação que cativam os moradores que entram no espaço. A grande Caixa D'água grafitada na parede destaca um pedaço da história da Cei. À reportagem do Aqui, Kesley disse que ninguém sai sem tirar pelo menos uma foto ao lado da arte. "Esse grafite é tão representativo. Há uma grande história de luta e dignidade por trás da Caixa D'água.

Os chopes e petiscos oferecidos no bar atraem a população, mas os eventos culturais que acontecem por lá são os maiores responsáveis por lotar a casa. "Quando a galera prova o chope artesanal, experimenta a cultura, as músicas e o entretenimento oferecido, entende que há um grande universo para explorar." Os grafites que enfeitam a parede e dão identidade ao local também são frutos dos encontros culturais que os sócios organizam. "O bom da Ceilândia é que se você tem uma ideia que beneficia alguém, e é em prol da comunidade, todo mundo se junta. Se for para valorizar a cidade, ceilandense se une na hora. Quem é da Ceilândia tem orgulho!"

Para a Ceilândia do futuro, o empresário espera que Ceilândia seja respeitada como a maior região administrativa que é, livre dos preconceitos e estigmas que ainda assombram os moradores da região.