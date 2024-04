A BR-060, no KM93, no município de Anápolis (GO) está totalmente interditada no sentido Anápolis - Goiânia. Um acidente entre um caminhão e uma carreta paralisou o trânsito no local. Uma pessoa ficou ferida e

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão que transportava óleo animal perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e bateu de frente com um caminhão que transportava telhas.

Os veículos estão tombados na rodovia. O motorista de uma das carretas foi encaminhado com ferimentos leves para o Hospital de Estadual e Anápolis (HEANA).

A concessionária Triunfo Concebra alerta para que os motoristas respeitem a sinalização e informa que a previsão é que a pista seja liberada até às 14h. (Confira nota abaixo) As atualizações podem ser verificadas na página da concessionária nas redes sociais.

??Atenção! Na BR-060/GO, km 92, em Anápolis, sentido Alexânia, a pista está totalmente bloqueada devido a acidente.

Motorista, respeite a sinalização! https://t.co/4vYMxMOZto — Triunfo Concebra (@triunfoconcebra) April 26, 2024

Nota sobre acidente na BR060

A Triunfo Concebra informa que por volta das 10h12 de hoje (26), na BR-060/GO, km 92, norte, em Anápolis no sentido a Goiânia, ocorreu uma colisão frontal, seguida de tombamento, envolvendo duas carretas e um carro de passeio, após o condutor de uma das carretas perder o controle da direção.



Uma carreta estava carregada de sebo líquido e a outra transportava telhas.

No local, foram identificadas três vítimas, o condutor de uma das carretas foi encaminhado em estado moderado para o Hospital de Estadual e Anápolis (HEANA) e as outras duas vítimas saíram ilesas do acidente.

Neste momento a pista está totalmente interditada para ser feito o transbordo da carga (descarregar os veículos sinistrados) para possibilitar o destombamento. O tráfego está fluindo com desvio para a marginal e a previsão inicial de liberação da pista está para até às 14h de hoje. A ocorrência está em andamento, com atuação da equipe da Triunfo Concebra e da PRF.

Orientamos os motoristas a reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização de emergência.