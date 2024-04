Três suspeitos são presos por crimes ambientais, no parque de Santa Maria

Três suspeitos de cometer crimes ambientais, como a extração ilegal da madeira, a destruição da vegetação e o parcelamento ilegal do solo, foram presos, nesta sexta-feira (26/4), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no Parque de Santa Maria. Com os homens, foram apreendidas três máquinas, três caminhões carregados de madeira e duas motosserras.

A Operação "Cara de Pau" contou com 20 policiais da Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente (Cepema) e a Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e Meio Ambiente (Dema), além de auditores e funcionários da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal).

Toda a estrutura da invasão da área foi removida e os suspeitos irão responder por crimes ambientais.



Com informações da Polícia Civil do Distrito Federal