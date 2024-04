Suspeito de ameaçar expor vídeo íntimo de ex na rede social é preso no DF

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) suspeito de chantagear a ex-namorada e divulgar vídeos íntimos dela nas redes sociais. O autor também teria descumprido a medida protetiva e chegou a ameaçar a vítima de morte.

A prisão foi efetuada nesta sexta-feira (26/4) pelos policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). Segundo as investigações, o autor não aceitava o término do relacionamento e passou a injuriá-la e a ameaçá-la de morte. A mulher solicitou medidas protetivas, que determinavam que o homem não mantivesse contato ou se aproximasse da vítima.

No entanto, o autor passou a coagi-la e chegou a dizer que divulgaria uma cena de sexo dela nas redes sociais. A filmagem teria sido gravada no período em que o casal estava junto. Não satisfeito, o autor ainda colocou em seu perfil no Whatsapp uma foto da vítima completamente nua.

Nesta sexta, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra o autor. Durante as buscas foram apreendidos aparelhos eletrônicos. Nos aparelhos, o homem armazenava fotos e vídeos da vítima. Ele vai responder pelos crimes de perseguição, coação no curso do processo, descumprimento de medidas protetivas e divulgação de cenas de sexo, sem o consentimento da vítima. As penas variam de 6 a 16 anos.