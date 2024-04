Mega-Sena: nenhuma aposta do DF acerta sequer 5 números e prêmio acumula

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2718 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (27/4). A sorte também passou longe do Distrito Federal: ninguém do "quadradinho" acertou sequer cinco números na modalidade.

O prêmio segue acumulado, agora em R$ 6,5 milhões. A loteria teve 21 ganhadoras da quina, que faturaram R$ 88.273,53. Já a quadra registrou 1.731 apostas vencedoras, sendo 41 do DF. Cada ganhador receberá um prêmio de R$ 1.529,87.

Os seis números sorteados foram 06 – 11 – 29 – 37 – 56 – 58. O próximo concurso ocorrerá na terça-feira (30/4).

Como jogar

Para quem for jogar na Mega-Sena, é preciso pagar R$ 5 em uma aposta mínima de seis dezenas. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar a bolada. Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.

Por este link também há como fazer as apostas virtualmente para ambos os jogos.