BR-020 terá trânsito desviado para construção de faixa

A BR 020 ganhará uma terceira pista e, para isso, o acostamento da faixa direita da rodovia será interditado a partir de terça-feira (30/4). A obra recebe investimento superior a R$ 24,8 milhões e foi autorizada pelo governador Ibaneis Rocha em 19 de abril. O desvio abrange cerca de 2,5km de extensão da rodovia, entre o Km 12,5 e Km 15.

Para a manutenção do trânsito, o acostamento da esquerda será integrado às faixas de rolamento. Com isso, os motoristas de veículos leves, de passeio e motocicletas poderão trafegar nas duas pistas, esquerda e direita, enquanto os caminhões e veículos de grande porte devem utilizar apenas a faixa da direita.

“Acreditamos que essa interdição não vai causar retenção no trânsito. Vale ressaltar que os usuários não serão penalizados por trafegarem no acostamento da esquerda, uma vez que estará liberado para que possamos trabalhar na implantação da terceira faixa”, esclarece o presidente substituto do DER-DF, Fábio Cardoso. “Vamos fazer a terraplanagem da área. À medida em que formos avançando, deslocaremos a área do desvio”, continua.



*Com informações da Agência Brasília

