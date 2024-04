Semana começa com tempo ensolarado e máxima de 31° C no DF

A semana promete começar com tempo ensolarado e temperaturas máximas atingindo os 31°C na capital federal. Nesta segunda-feira (29/4), a previsão é de pouca nebulosidade durante a manhã e chances de chuva praticamente nulas, com um tempo mais aberto prevalecendo.

A tendência das temperaturas é de estabilidade, com mínimas em torno de 16°C. Espera-se calor ao longo da semana, com a umidade relativa do ar diminuindo gradualmente. Para os próximos três dias, ao menos, a previsão indica ausência de chuvas, com a umidade mínima chegando a 35%. A umidade máxima pode chegar a 95%.

Deise Morais, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, explica que essas condições climáticas se devem ao sistema de alta pressão que predomina no centro-oeste e no sudeste. “Esse sistema de circulação, caracterizado por subsidência, faz com que o ar desça das camadas superiores da atmosfera, bloqueando a formação de nuvens”, destaca.

Assim, os moradores e visitantes do Distrito Federal podem esperar por dias ensolarados e quentes, ideais para atividades ao ar livre, mas é importante estar atento à diminuição da umidade, especialmente para a saúde respiratória.