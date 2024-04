Prédio é evacuado e interditado em Planaltina por risco de desabamento

Um prédio, com quatro andares, foi evacuado e interditado, na noite deste domingo (28/4), por apresentar risco de desabamento, na Buritis 4, em Planaltina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), no térreo do prédio funciona um supermercado. Moradores chamaram os bombeiros após notarem rachaduras na parede, além de ouvirem estalos.

O prédio seguirá para avaliação da Defesa Civil.

Aguarde mais informações



Riscos

Em janeiro de 2022, o Correio publicou uma reportagem para auxiliar moradores do Distrito Federal a identificar risco de desabamento e sinais de perigo em edificações. De acordo com o perito Dickran Berberian, “fim da vida” de uma edificação passa por pelo menos três estágios.

A partir do primeiro, é recomendado que a pessoa deixe o local imediatamente e acione o Corpo de Bombeiros. “A quebra de vidros de janelas e portas é o primeiro estágio. Geralmente, o vidraceiro deixa um espaço de folga entre o vidro e o local em que é instalado e quando há a quebra dele, é porque eles estão sofrendo pressão da estrutura que está se movendo”, explica o perito.

“Em seguida, quebram-se os gessos e as rachaduras se tornam maiores. É nesse momento que existe um vetor psicológico do morador que já passa a ter pesadelos de que a estrutura irá cair”, conta. Por último, o concreto passa a cair e o desabamento é esperado.

Leia o material completo aqui