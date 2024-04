Fogo destrói casa de catadores de recicláveis e mobiliza bombeiros

O incêndio aconteceu na área verde da QE 38, do Guará II - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O barraco de um casal de idosos que sobrevive de coleta de materiais recicláveis pegou fogo, no início da tarde deste domingo (28/4), na QE 38, do Guará II. O incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a corporação, o atendimento ocorreu por volta de 18h15. No local, os socorristas constataram que a ocorrência era de fogo na vegetação, mas notaram que um barraco estava sendo completamente consumido pelas chamas. Os militares conseguiram evitar com que o incêndio se alastrasse para outros barracos próximos.

Testemunhas informaram que no local, residia um casal de idosos. No entanto, até o término da operação por parte dos militares, os dois não haviam sido encontrados. Ninguém ficou ferido.