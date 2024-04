Projeto Casulo abre 720 vagas para cursos no segmento de eventos

Estrutura montada próximo à Rodoviária do Plano Piloto reunirá alunos dos cursos de formação do Projeto Casulo - (crédito: Divulgação )

A Associação Amigos do Futuro está lançando uma nova etapa de cursos do Projeto Casulo, uma iniciativa voltada para a capacitação de jovens e adultos do Distrito Federal e Entorno nas diversas áreas do segmento de eventos. Com o apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), o projeto oferece cursos gratuitos que preparam os participantes para adentrar no mercado de trabalho. As inscrições para as oficinas já estão abertas e as aulas ocorrerão de 6 a 17 de maio, em uma estrutura montada próximo à Rodoviária do Plano Piloto.

Os cursos abrangem uma variedade de áreas, incluindo Marketing Digital, Técnico de Áudio, Barman (Gestão de A&B), Atendimento ao Público, Produção de Eventos e Fotografia. Cada curso tem uma carga horária de 20 horas, divididas em dois turnos: pela manhã, das 9h às 13h, e à tarde, das 14h às 18h.

"Um aspecto importante a destacar é que as turmas serão compostas por aproximadamente 60 alunos por turno, totalizando 120 alunos por curso, garantindo assim um aprendizado mais eficaz e personalizado", explica Fernando Feio, do Instituto Amigos do Futuro.

Ao término do curso, um total de 720 alunos terão a oportunidade de organizar um evento completo, com apresentações de bandas e músicos do próprio projeto, como forma de aplicar os conhecimentos adquiridos durante as oficinas e obter seus certificados, destaca Fernando.

Para realizar a inscrição e maiores informações, acesse o site do projeto.

O Casulo

Criado em 2023, o Projeto Casulo tem como objetivo transformar vidas qualificando pessoas para o mercado de trabalho no Distrito Federal. Realizado a cada três meses em diferentes Regiões Administrativas do DF, o projeto oferece conhecimento, informação e motivação para enfrentar os desafios tanto na produção de eventos quanto no dia a dia.