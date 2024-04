Autoridades dão adeus a Juliano Costa Couto. "Homem íntegro", diz Celina

"Estava sempre com um sorriso fácil no rosto", disse Celina Leão (PP), vice-governadora do Distrito Federal, ao se referir a Juliano Costa Couto. No velório do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional DF (OAB-DF), que ocorre nesta segunda-feira (29/4), Celina ainda destacou que Juliano era um homem do diálogo e da democracia.

"Honrá-lo com este luto oficial é um gesto do nosso governador Ibaneis, que também é da Ordem. Acho que toda a cidade, não apenas no meio dos advogados, sentiu essa perda", comentou a vice-governadora.

O ex-ministro da Educação e ex-governador do DF, Cristovam Buarque (Cidadania) esteve presente na despedida e lembrou que Juliano foi um grande e jovem líder no Distrito Federal. "Ele foi um amigo próximo da minha filha, estudaram juntos. Então, isso me levou a ter uma boa convivência com ele, embora não tão constante".

O político ainda comentou que recebeu a notícia do falecimento com surpresa. "Ele era muito jovem. Foi um advogado de destaque e que deixa um grande legado", disse. Cristovam ressaltou que foi próximo dos pais de Juliano, o historiador, professor e político Ronaldo Costa Couto e Virgínia. "Foi uma personalidade muito importante para a redemocratização do país".

Juliano Costa Couto, que também era professor universitário, foi definido pelo empresário e ex-governador Paulo Octávio (PSD) como um profissional harmonioso, competente e do diálogo. "Ele se foi muito cedo, pois tinha muito a contribuir com a cidade. Brasília perde um cidadão do bem", destacou.