Nova Unidade Móvel da Defensoria realiza mais de 250 atendimentos em Planaltina

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) inaugurou a nova Unidade Móvel de Atendimento Itinerante, exclusiva para as escolas públicas. No evento de lançamento, na segunda-feira (29/4) e na terça-feira (30/4), foram realizados mais de 250 atendimentos no Centro de Ensino Médio 1 (Centrão), de Planaltina.

No momento, foram ofertados serviços jurídicos diretamente aos estudantes e suas famílias, facilitando o acesso à Justiça, a resolução de problemas jurídicos e fortalecendo o vínculo entre a comunidade escolar e os serviços prestados pela DPDF.

O projeto é uma parceria com a Secretaria de Educação do DF (SEE-DF) e visitará diversas escolas públicas do DF. A Regional de Ensino de Planaltina conta com, aproximadamente, 45 mil estudantes. Destes, 3 mil estão matriculados no Centro de Ensino Médio 1 (Centrão).

De acordo com a DPDF, Unidade Móvel de Atendimento Itinerante é o maior equipamento itinerante de atendimento jurídico da América Latina e tem como intuito descentralizar a assistência dos Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) da Defensoria Pública do DF, aproximando a instituição das comunidades.

Com a chegada da nova Unidade Móvel, agora a instituição conta com três equipamentos para percorrer diversas regiões do DF e, assim, cumprir sua missão de garantir os direitos fundamentais das famílias em situação de vulnerabilidade.