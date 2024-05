Primeiro crematório do Distrito Federal está funcionando na Asa Sul

O primeiro crematório de Brasília foi inaugurado nessa terça-feira (30/4), no Cemitério Campo da Esperança, da Asa Sul. O novo prédio, de 289m², recebeu investimento de R$ 3,5 milhões, custeados pela Campo da Esperança, concessionária que administra o serviço de funerais na capital.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) recebeu a última licença necessária para o funcionamento. (Veja Memória). O espaço conta com câmara fria para armazenar até seis urnas funerárias, câmara ardente, depósito de resíduos para descarte de materiais como luvas e aventais dos funcionários, entre outros itens, além de sanitário com acessibilidade e uma sala de despedida com capacidade para 40 pessoas.

A capital do país realiza uma média de 1.046 sepultamentos por mês e a Sejus é responsável por regular e fiscalizar os serviços cemiteriais e funerários. A entrega do crematório vai facilitar o acesso da população de Brasília a essa modalidade de funeral, sem precisar recorrer ao Entorno. Porém, os serviços prestados no Plano Piloto são os mesmos realizados no Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás (GO), enquanto em Brasília os valores são tabelados, em Goiás eles diferem.

Na Asa Sul, por exemplo, a cremação sai por preço único de R$ 6 mil, enquanto o serviço referente a restos mortais ou membros custa R$ 1,2 mil. O prazo para a entrega das cinzas é de até 72 horas. No caso de uma solicitação urgente, para entrega em 24 horas, é aplicada uma taxa extra de R$ 967,50. Já no Entorno, o valor mínimo é de R$ 3,7 mil. Ou seja, há opção mais acessível — mas também pode chegar a custar R$ 15,8 mil, dependendo do plano escolhido. (Veja Comparação de preços)

Tarifas diferentes

A Campo da Esperança explicou, por nota, que a diferença de preços se deve a diversos fatores. Em Brasília, a carga tributária é mais alta, e como a empresa é concessionária de serviço público, a taxa de 5% repassada ao governo local aumenta os custos. Esse cenário de tributação menor favorece os empreendimentos goianos.

A concessão pública em Brasília tem um prazo fixo de oito anos, enquanto em Valparaíso o crematório é privado, permitindo um horizonte de amortização do investimento indeterminado. A limitação de duas horas para os velórios na capital, implementada desde 2020 para conter aglomerações devido à pandemia de covid-19, também afeta os preços.

A abertura do espaço representa a concretização de uma demanda antiga dos brasilienses. Para agendar serviços como cremação, velório, exumação e sepultamento, basta entrar em contato com a central de atendimento telefônico pelo (61) 3245-7841. Durante a cerimônia, o representante da família deve apresentar a documentação necessária na administração do cemitério.

O forno possui capacidade para até 12 cremações diárias, cada uma com duração de duas horas. Na prática, esse limite será ajustado de acordo com o horário de funcionamento e, atualmente, não há previsão para cremações noturnas. Além disso, é necessário um período de resfriamento do equipamento após a atividade.

Valores

Cemitério Jardim Metropolitano — Valparaíso de Goiás (GO)

Cremação: R$ 3.700

Cremação de restos mortais ou membros: R$ 2.600

Velório: feito em templos ou capelas

Templo 1: R$ 245; tempo máximo 1h

Templo 2: R$ 275; tempo máximo 1h

Capela: R$ 420; por até 24h

Os templos são destinados para despedidas mais rápidas. Não contam com serviço de abastecimento (água, café, chá) e nem banheiro. As capelas contam com esses serviços, possuem banheiro interno e poltronas.



Cemitério Campo da Esperança — Brasília DF (valores tabelados para toda Brasília)

Cremação: R$ 6.000

Cremação de restos mortais ou membros: R$ 1.206,16

Taxa de R$ 967,50 para entregar as cinzas em 24 horas

Velório: feito em quatro modelos de espaços, todos com uso máximo de 2h.

Capela simples: R$ 153,94. Possui cadeiras de plástico.

Templo ecumênico: R$ 317,63. Possui ar condicionado e cadeiras acolchoadas.

Capela intermediária: R$ 400,74. Possui ar condicionado, cadeiras acolchoadas e banheiro.

Capela especial: R$ 488,70. Possui ar condicionado, cadeiras acolchoadas, banheiro, ante sala com sofá e frigobar.

Essa tabela de valores está atualizada, vigente a partir de hoje, conforme o reajuste anual de cerca de 5% da concessionária.



Novela iniciou em 2002

De acordo com informações da Campo da Esperança, o primeiro projeto para a construção do crematório foi apresentado ao Governo do Distrito Federal (GDF) em 2002. Somente em 2020, após aprovação da, até então, última versão do projeto, o forno foi adquirido pela concessionária. Já a construção do crematório se iniciou dois anos depois, em 2022 (após emissão do alvará de construção), e a conclusão da obra ocorreu em novembro do mesmo ano.

Em outubro de 2023, após a concessão do habite-se do prédio, o forno começou a ser testado e calibrado como parte conclusiva do processo de obtenção da licença de instalação, emitida pelo Ibram. Em abril de 2024, o crematório de Brasília obteve a licença de funcionamento, também emitida pelo Ibram, e os valores a serem cobrados foram aprovados e publicados pelo GDF.