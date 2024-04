Crematório de Brasília tem autorização para funcionar; veja preços

Construção do crematório, no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, foi concluída em novembro de 2023. Forno passa por série de testes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) do Distrito Federal recebeu a última licença necessária para o funcionamento do crematório do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Com 289 m² de área, o espaço, já pronto, conta com câmara fria para armazenar até seis urnas funerárias, câmara ardente, depósito de resíduos para descarte de materiais como luvas e aventais dos funcionários, entre outros itens, além de sanitário com acessibilidade e uma sala de despedida com capacidade para 40 pessoas.

O Sejus destaca a importância da entrega para a população de Brasília, que não vai mais precisar recorrer a serviços a crematórios do Entorno. De acordo com a pasta, o DF realiza uma média de 1.046 sepultamentos por mês e a secretaria é responsável por regular e fiscalizar os serviços cemiteriais e funerários.

A data do início do funcionamento não foi informada. O espaço é localizada próximo à entrada principal do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.











Projeto

Segundo a Secretaria de Justiça, o desenho arquitetônico do crematório acompanha o mesmo princípio da concepção que o urbanista Lúcio Costa adotou para o desenho do cemitério, formado por uma espiral definida a partir do octógono. O espaço tem entrada de luz em todas as fachadas, por meio das aberturas e janelas.

Confira a tabela de preços

Serviços de cremação — R$ 6 mil

Cremação de restos mortais e/ou membros humanos, inclusive os provenientes de exumação — R$ 1.206,16

Adicional de urgência para entrega das cinzas em até 24 horas — R$ 967,50

Com informações da Secretaria de Justiça.

