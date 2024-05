Pescador desaparecido em rio da região de São Sebastião é encontrado morto

O pescador desaparecido desde terça-feira (30/4), após se afogar no Rio São Bartolomeu, na área rural de São Sebastião, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (3/5) por mergulhadores do Corpo de Bombeiros (CBMDF). As equipes atuaram nas buscas por três dias.

Segundo as investigações, o homem estava na companhia de outros dois rapazes no rio. Um deles, que estava na margem do “barranco”, entrou na água. Os outros dois ficaram no barco e notaram que o colega estava se afogando, momento em que ele submergiu e não retornou.

Os bombeiros do Grupamento de Busca e Salvamento (GBSal) foram acionados ainda na noite de terça-feira. Após obterem informações, as equipes iniciaram a busca minuciosa pelo leito no último lugar em que o homem havia sido visto. Foram mais de três horas de trabalho, mas sem sucesso.

No dia seguinte, quarta-feira (1º/5), as buscas foram reiniciadas pela manhã. Os bombeiros fizeram uma varredura de 20km nas imediações do rio e os mergulhadores pelo leito. Nada foi encontrado.

Nessa quinta-feira (2/5), os bombeiros usaram três viaturas e uma embarcação. O CBMDF decidiu ampliar o perímetro até a Ponte do Rio São Bartolomeu, altura do Km 23 da Rodovia BR 251, e também contou com o apoio de uma aeronave. No entanto, só nesta sexta-feira o corpo do pescador foi visto boiando.

Uma ocorrência foi aberta na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que irá investigar o caso.