Influenza: mais de 11 mil pessoas se vacinaram no DF após ampliação

Após o anúncio da ampliação do público-alvo da vacina contra a gripe, feito pelo Ministério da Saúde, o primeiro dia de aplicação do imunizante em pessoas a partir dos 6 meses de idade no Distrito Federal, nesta sexta-feira (3/5), contabilizou um total de 11,2 mil doses aplicadas, de acordo com a Secretaria de Saúde (SES-DF).

De acordo com a pasta, desde o início da campanha, em 19 de março, 193.470 pessoas tomaram a vacina, número considerado baixo pelo órgão. Gerente da Rede de Frio da SES-DF, Tereza Luiza Pereira destaca que é importante tomar o imunizante, por causa da mudança de tempo no DF.

“Atravessamos a sazonalidade, é um momento propício para surgir doenças respiratórias. Devido a isso, é de suma importância que todas as pessoas acima de 6 meses procurem a sala de vacina mais próxima para receber a dose contra a gripe”, reforça.

A Secretaria de Saúde lembra que mesmo quem se vacinou contra a gripe nos anos anteriores deve comparecer, pois a cada ano o imunizante é atualizado e passa a proteger contra novas variantes do vírus. Somente aqueles que estiverem com sintomas da doença ou com suspeita de dengue deve aguardar para receber a dose.

Reforço

De acordo com a pasta, o DF conta com mais de 100 salas preparadas para receber a população, durante a semana, até o fim dos estoques. A lista completa dos locais, com endereços e horários de atendimento, está disponível no site da SES-DF.

Neste sábado, 19 locais estarão abertos. Entre os pontos de atendimento estão o Restaurante Comunitário de Brazlândia e o Hospital da Criança de Brasília José Alencar, além de 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Confira a lista completa com os endereços.