Vídeo mostra morador do Gama levando mata-leão antes de ser morto e queimado

Novas imagens coletadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) mostram o morador do Gama antes de ser assassinado e carbonizado. O corpo do homem, de identidade ainda não revelada, foi encontrado próximo a um centro comercial, no Setor Leste, no final da manhã desta sexta-feira (3/5).

Horas depois do homicídio, os policiais da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) conseguiram deter um dos suspeitos envolvidos no crime. Willian Pereira foi preso em casa, a poucos metros do local do homicídio. Ele aparece nas imagens junto à vítima e a uma mulher.

As câmeras de monitoramento registraram o homem, a mulher e a vítima em uma via, por volta de 00h desta sexta. A vítima chega a ser puxada pelo pescoço com uma blusa e recebe um mata-leão dado pela mulher, enquanto o comparsa observa a cena segurando bebida alcoólica e outro objeto nas mãos.

No final da manhã, a polícia tomou conhecimento acerca do corpo de um homem carbonizado. Devido ao estado do corpo, não foi possível fazer a identificação. “As equipes do Instituto de Identificação (II) estão tentando colher digitais para conseguirmos identificar a vítima”, afirmou o delegado à frente do caso, William Andrade.

Na delegacia, o acusado permaneceu calado. A motivação será investigada. A PCDF pede para que, quem souber informações sobre a mulher que aparece no vídeo, ligue para o número 197, da Polícia Civil.