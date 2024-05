Colisão entre carro e caminhão deixa um ferido na Granja do Torto

04/05/2024 - Cidades - Acidente envolvendo carro e caminhão, no viaduto de acesso à Granja do Torto - (crédito: CBMDF/Reprodução)

No início da manhã deste sábado (4/5), por volta de 6h30, uma colisão no viaduto de acesso à Granja do Torto deixou uma pessoa ferida.

O acidente aconteceu entre um caminhão VW branco e um Gol VW. O motorista do carro, um homem de 47 anos, foi avaliado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros Militar de Brasília (CBMDF). Com um corte do rosto, queixas de dores nas costas e nos olhos, ele foi encaminhado para o Hospital de Base de Brasília consciente, orientado e estável. O condutor do caminhão, um homem de 42 anos, não teve ferimentos e não precisou de atendimento.

A Polícia Militar do DF foi acionada e ficou responsável pelo local. A dinâmica do acidente não foi detalhada.