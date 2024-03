Lula visita Granja do Torto e pesca em domingo de folga

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve, neste domingo (3/2), na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, em Brasília. O chefe do Executivo curtiu o dia de folga ao lado da primeira-dama, Janja.

Por meio das redes sociais, Janja publicou fotos do presidente pescando com a legenda "Domingão de pescaria no Torto". Os pets palacianos, Resistência e Paris, também acompanharam o dia de passeio.











A Granja do Torto é uma instalação da Presidência da República e serve como residência oficial. O presidente e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, visitaram o local na transição de governo para decidir se ficariam na casa até poderem se mudar para o Palácio da Alvorada. No final do ano passado, Lula fez uma confraternização com os ministros de seu governo no local.