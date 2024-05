Tentativa de furto de cabos causou paralisação no metrô

Após uma hora e meia parado, o metrô segue operando com limitações neste sábado (4/5). Segundo a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), a causa da paralisação foi um curto-circuito provocado por um fio jogado no trilho durante uma tentativa de furto de cabos. No momento, a circulação entre Águas Claras e Terminal Samambaia ocorre em uma só via, portanto, o intervalo entre trens está maior.

As equipes de manutenção estão trabalhando neste momento no local para restabelecer a circulação em sua normalidade. A circulação do metrô havia ficado interrompida de 9h20 às 10h50 deste sábado (4/5) e segue operando com limitações.