Concurso à vista: Sedes vai lançar edital para contratar 1.197 servidores

O novo concurso público para contratação de 1.197 profissionais para atuar na política de desenvolvimento e assistência social já está autorizado pelo governo local, anuncia a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. Em entrevistas às jornalistas Adriana Bernardes e Samanta Sallum, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — de ontem, a secretária falou sobre a ampliação de 862 para 2 mil vagas nos abrigos de acolhimento para pessoas em situação de rua no Distrito Federal.

A secretaria tem pessoal suficiente para o volume de demandas que recebe?

Acho que ainda precisamos de uma melhor estrutura. Quando eu falo disso, eu informo que acabou de ser autorizado um novo concurso para política de desenvolvimento e assistência social. Serão 1.197 vagas nesse novo concurso e eu não posso deixar de lembrar que quando assumimos a gestão em 2019, fizemos a maior estruturação da carreira. Tinha em torno de 1.000 servidores e hoje temos cerca de 2.000.

Quando será o concurso?

Neste momento, estamos criando uma comissão de seleção e organização do certame. Eu acredito que ainda este ano nós tenhamos o edital lançado.

E como estão as inscrições no Cadastro Único?

Tivemos a maior atualização e inscrição no Cadastro Único do Brasil. O Distrito Federal ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de atualização de inscrições.

O que significa ser o primeiro do Brasil nesse ranking?

O Cadastro Único é a base de dados do governo federal para as políticas sociais do governo e várias outras, como as políticas de moradias. Ele só tem a ser elogiado, pois é feito de forma bem criteriosa, temos um Cadastro Único referência para outros países. Quando eu falo que é positivo, significa que as pessoas estão conseguindo acesso aos nossos Cras. Você tem que atualizar seu cadastro a cada dois anos e, muitas vezes, a burocracia do governo impede que essa pessoa consiga atualizá-lo. Temos quase 400 mil pessoas no Cadastro Único do Distrito Federal.

Temos uma novidade de que os Restaurantes Comunitários vão passar a oferecer um serviço para essas pessoas. Poderia explicar?

Por conta da pandemia da covid-19 e do lockdown, colocamos em todos os restaurantes comunitários o fornecimento da refeição por meio de marmita, para não ter aglomeração de pessoas. Cada um pegava a sua marmita e ia embora, sem o limite de refeições estabelecido pela secretaria. Foi nessa hora que pensamos em colocar marmita gratuita para as pessoas em situação de rua. Isso ocorre até hoje, pois verificamos as consequências da pandemia e mantivemos essa questão das pessoas em situação de rua poderem comer gratuitamente no restaurante. Qual é a novidade? O governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou que agora não é só o almoço, vamos ter café da manhã, almoço e jantar de forma gratuita para as pessoas em situação de rua. Eu posso passar para vocês que, a partir da semana que vem, esse decreto já começa a ser aplicado na prática nos nossos 16 restaurantes comunitários.

Poderia explicar a ampliação de 862 para 2 mil vagas nos abrigos de acolhimento de adultos e famílias em situação de rua?

Na semana retrasada, lançamos um edital de 2 mil vagas para adultos e famílias em situação de rua. Esse é o maior aumento que nós tivemos na história de vagas para acolhimento. Estamos dando um passo bem avançado para ampliar essas vagas. Quando você vai para essas instituições, você terá endereço de referência, lá fazemos currículo e existem assistência social com atendimento psicológico. É para desenvolver uma autonomia mínima para que elas se sintam capazes de inserir no mercado de trabalho.

Hoje no DF do que se conhece são 2.938 pessoas em situação de rua. Esse número é fidedigno?

A próxima pesquisa vai ser feita no final do ano e vamos conseguir atualizar esses dados, pois é a melhor forma de propor políticas públicas tendo dados concretos dessa população.

Para finalizar poderia resumir como será a audiência pública de amanhã?

Hoje (7/5), de 10h até as 12h, vai ter uma audiência pública em que todas as entidades sociais interessadas em participar do nosso edital de acolhimento de pessoas em situação de rua e também do pernoite possam tirar dúvidas. Vamos esclarecer ponto a ponto o que está no edital, pois acho que quanto maior a participação, melhor o serviço. O link para participar dela está disponível em nossas redes sociais.

