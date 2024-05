Medida que previne HIV é ofertada pela rede pública do DF desde 2018

A medida que combate a infecção pelo vírus causador da Aids, a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) completa sete anos no Sistema único de Saúde (SUS). A medicação de prevenção é segura e eficaz em pacientes que têm mais chances de adquirir a infecção que consiste no uso de medicamentos antirretrovirais (ARV). Segundo um estudo da Secretaria de Estado de Saúde, a redução de risco para evitar o HIV foi de 95% em pessoas que estavam tomando o medicamento PrEP. Ela está disponível na rede pública desde 2018, podendo ser recomendada por qualquer médico ou enfermeiro para pacientes



O funcionamento dos comprimidos de PrEP e Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) se apresenta no bloqueio de caminhos que o HIV usa para infectar o organismo.

Para garantir o medicamento, é necessário preencher os requisitos pedidos pelo SUS e se enquadrar no público alvo que pode ter vulnerabilidades específicas e tem a possibilidade de se infectar pelo HIV. Essas medicações para pacientes com HIV, são oferecidas gratuitamente à população pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em parceria com o Ministério da Saúde. Os documentos exigidos para ter acesso aos medicamentos são o Formulário de Cadastramento de Usuário SUS – PrEP e a Ficha de Atendimento para PrEP. Para saber mais sobre o cadastro acesse este link.

A retirada do medicamento ocorre em alguns lugares da rede pública: Farmácia Escola, Policlínicas do Lago Sul, de Taguatinga e de Ceilândia e também o Cedin, que possui um ambulatório especializado de PrEP e funciona nas quartas-feiras das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h. A ampliação do tratamento é presente em algumas UBSs, como a UBS 1 de Sobradinho, a UBS 9 de São Sebastião, a UBS do Gama, a UBS 1 do Cruzeiro Novo, a UBS 2 do Recanto das Emas, a UBS 1 de Candangolândia e a UBS 7 de Ceilândia. Há vagas abertas

Na última semana, foi inaugurado o Espaço de Saúde na Rodoviária do Plano Piloto, que disponibiliza testagem rápida e kits para auto testes gratuitos.

A PEP está disponível no Cedin (antigo Hospital Dia); na Farmácia Escola do Hospital Universitário de Brasília (HUB); nas Policlínicas de Taguatinga, Ceilândia, Gama, Planaltina e do Lago Sul; nas emergências dos hospitais que fazem parte da rede SES-DF; nas unidades de pronto atendimento (UPAs)

Em contrapartida, a PrEP é uma estratégia preventiva planejada, evitando que o HIV se prolifere no seu corpo. É necessário tomar os comprimidos diariamente para haver quantidade o suficiente de medicamento no sangue e assim, fazer uma barreira para o vírus.

Vale ressaltar que a PrEP e a PEP fazem parte da prevenção contra o HIV, juntamente com outras ferramentas preventivas como a testagem para o HIV oferecida nas unidades de saúde da rede pública, o uso regular de preservativos, que são distribuídos gratuitamente; o diagnóstico e o tratamento adequado das ISTs; e as imunizações contra hepatites virais.

*Com informações do Agência Brasília