Maio Amarelo: Detran espalha carros batidos para conscientizar motorista

Como parte da campanha do Maio Amarelo, que em 2024 tem como tema “A Paz no Trânsito Começa por Você”, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará até esta sexta-feira (10/5) uma ação educativa com exposição de veículos acidentados em pontos estratégicos da cidade.

O objetivo é sensibilizar condutores sobre a importância do respeito às leis de trânsito, principalmente quanto aos limites de velocidade das vias, além de estimular a sociedade a refletir sobre a gentileza no trânsito, para promover mudança de atitude e comportamento entre condutores e demais usuários das vias, incentivando um tráfego mais seguro.

O Correio esteve na Ponte JK, onde um dois veículos batidos foram colocados no acostamento nos dois sentidos da via. A exposição dos carros chama a atenção dos motoristas. Outra coisa que se destaca é a sinalização. A vegetação cresceu e tapa as placas indicativas de velocidade permitida na via. A reportagem aguarda um posicionamento do Detran a respeito dos fatos.

Ao todo, são 11 veículos expostos pelo DF, sendo carros e motocicletas. Na região do Plano Piloto, há exposição na Universidade de Brasília (Unb), no campus Darcy Ribeiro, no Eixo L Sul e no Eixo W Sul. Em Samambaia, há duas exposições na 2ª avenida Sul e em Ceilândia os veículos foram anexados em dois pontos da via M3 Sul.

07/05/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Lago Sul, Ponte JK. Campanha Maio Amarelo, paz no trânsito. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Detran-DF também preparou outras ações de educação durante todo o mês de maio. Até o próximo domingo (12/5) serão 28 ações educativas em escolas, bares e participação nos eventos de aniversário das regiões administrativas do Guará e do Riacho Fundo II.

Criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o Maio Amarelo é um movimento multissetorial que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a quantidade de vítimas de acidentes de trânsito em todo o mundo. A intenção é promover, durante o mês de maio, uma ação de segurança viária coordenada entre o poder público e a sociedade civil.