Ex-policial alvo de operação já usou viaturas da PCDF para extorquir pessoas

O ex-policial civil Edilson Cordeiro Rodrigues, alvo de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (7/5), perdeu a função pública após ser descoberto utilizando a estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para extorquir pessoas.

Edilson foi alvo da Operação Curió, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em 2013. Nesse processo, ao qual ele foi condenado em 2016, o ex-agente foi acusado pelos promotores de integrar uma associação criminosa para a prática de crimes de concussão, ao lado de um ex-policial militar.

De acordo com a denúncia, Edilson obtinha informações privilegiadas no sistema da polícia sobre carros em situação irregular, como os roubados ou clonados. Depois de localizar esses veículos, os policiais, junto com ex-PM Nascimento, abordavam condutores com armas e em viaturas da Polícia Civil para exigir dinheiro em troca de liberá-los da prisão em flagrante.

Ao lado de dois comparsas, o ex-policial teria exigido grandes quantias de um homem para que ele não fosse preso em flagrante, já que o mesmo tinha um veículo furtado. Nesse episódio, o homem acabou não pagando e, Edilson acompanhado de outras duas pessoas, ameaçaram a vítima e tomaram para si o veículo furtado.

Depois, esses carros eram vendidos por preços abaixo do valor de mercado a receptadores, o que configura crime de receptação. Os veículos tinham identificação e placas adulterados. O ex-agente teve a perda da função decretada, além de ter que pagar uma multa civil igual a cinco vezes a sua última remuneração mensal enquanto servidor da ativa.

Busca e apreensão

O ex-policial civil Edilson Cordeiro Rodrigues e o policial aposentado Valdeci Raimundo Pereira foram alvo de dois mandados de busca e apreensão em operação realizada pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia). As ordens foram expedidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, e foram cumpridas em Ceilândia e Samambaia.

A dupla é suspeita de ter sido contratada para ameaçar e agredir um jovem casal. Segundo apontaram as investigações da PCDF, os mandantes do crime foram o ex-marido da moça, a mãe e a avó dela, que não aceitam o novo relacionamento. Durante as diligências, foi apreendida uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre .40, com um dos acusados, em Samambaia. A Justiça determinou, ainda, a manutenção de medidas protetivas, incluindo a suspensão da posse e a restrição do porte de armas dos ex-policiais.

De acordo com a apuração da PCDF, a jovem se separou do ex-marido e iniciou um relacionamento com o rapaz. Depois, se mudou para a casa da família dele, em Brazlândia. As investigações revelaram que o ex-marido e familiares da jovem teriam feito um registro falso de desaparecimento da moça e tentado interná-la compulsoriamente em uma clínica psiquiátrica. No entanto, após a descoberta do registro falso e a frustração da tentativa de internação, o ex-marido, a mãe e a avó da mulher teriam contratado os ex-policiais civis para perseguir e ameaçar o casal.

O Correio apurou que, na tarde de 10 de abril deste ano, o casal passava de carro na Rua do Lago de Brazlândia, quando outros dois veículos bloquearam a passagem. Eles estavam armados. Em seguida, a moça foi retirada à força do carro pela mãe e ficou imobilizada pela avó. O namorado dela foi retirado do veículo e, posteriormente, jogado no chão e imobilizado por um dos ex-policiais, que o espancou. Os envolvidos discutiram, a vítima começou a pedir socorro e afirmou que sairia do local somente quando a polícia chegasse. A Polícia Militar foi acionada e interveio, conduzindo todos os que estavam no local para a 18ª DP.

A vítima possui medidas protetivas contra Edilson Cordeiro Rodrigues, Valdeci Raimundo Pereira, o ex-marido, a mãe e a vó. Além dessa ocorrência, o histórico criminal de Edilson Cordeiro conta com a cassação de sua aposentadoria por crimes de extorsão, concussão e associação criminosa armada.

A reportagem tentou contato com as defesas do ex-policial e do policial aposentado, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.