Dengue está em curva descendente, avisa Juracy Cavalcante, presidente do Iges

O Distrito Federal passa por uma epidemia de dengue, mas ela está em curva descendente, de acordo com o presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges), Juracy Cavalcante, no programa CB.Poder — uma parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (8/5). Às jornalistas Denise Rothenburg e Adriana Bernardes, ele também comentou sobre o painel on-line para monitoramento da doença.

Juracy explicou que, neste ano, o sorotipo da doença mais comum nos infectados foi o tipo 2 e deixou várias pessoas em estado grave. "Além do número alto de pessoas infectadas, elas necessitavam de internação. Isso, a nível Brasil, gerou uma sobrecarga de todo o sistema de saúde", descreveu. O tempo de permanência de alguns pacientes nos leitos, como o caso daqueles que têm comorbidade, foi outro fator agravante.

"Estamos em curva descendente e, por mais que ainda existam muitos casos de dengue no DF, não se compara com o que foi visto nos últimos meses", explicou o presidente do Iges.

A criação do Painel de Monitoramento da Dengue, que analisa, contabiliza os casos da doença em todas as unidades do Iges e auxilia na tomada de decisão mais assertiva e em tempo real, foi destacado por Juracy. "Com ele, podemos separar por Unidades de Pronto Atendimento (UPA) que estão com um maior número de atendimentos e quais estão com casos suspeitos e positivando. Dessa forma, conseguimos reforçar o RH durante o período", finaliza.

