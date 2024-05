Hamburguerias do DF se unem em ação solidária para ajudar vítimas no RS

Hamburguerias do Distrito Federal se uniram para ação solidária em favor das vítimas das chuvas, no Rio Grande do Sul. A ação, nomeada como "hamburgada solidária", será neste sábado (11/5), a partir das 11h, no estacionamento do Atacadão Dia a Dia, no Sia. O evento visa destinar todo o lucro da venda de 10 mil sanduíches às famílias que precisam.

As 40 casas participantes prometem deliciosos sanduíches, todos com valor promocional de R$ 20. Entre os estabelecimentos, estão nomes consagrados na capital federal, como: Geléia Burger, 389 Burger, Dog No Molho e Kombinado Burger.

Além da venda dos alimentos, o local será ponto de coleta para doações ao estado do RS.

